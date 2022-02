El constituyente y abogado constitucionalista Fernando Atria (Frente Amplio) reconoció en Cooperativa que desde el 1 de febrero, cuando se cerró el plazo de presentación de iniciativas de norma, "ha habido preocupación" a nivel de opinión pública debido a la aparición de "algunas ideas extrañas que se han sugerido en la Convención". Bajo este calificativo hizo mención, por ejemplo, a la propuesta de la constituyente María Rivera para disolver los poderes del Estado, que consideró "un despropósito". El letrado manifestó que le hubiera gustado que planteamientos como ése -que no prosperó ni en comisión, donde logró cero votos- no hubieran sido presentados, pero explicó que ello era inevitable. Aunque Rivera dijo que la idea la representaba sólo a ella, logró las firmas de siete de sus pares que, aunque no la apoyaban, la patrocinaron para permitirle llegar al debate; una situación que no podía restringirse de antemano. Aun así, "no creo que sea buena idea. Era mejor sólo firmar iniciativas con las cuales estuvieran de acuerdo", sostuvo Atria.

LEER ARTICULO COMPLETO