Bassa y sustitución de Carabineros: No nos vamos a dejar pautear por los poderes constituidos

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa (independiente), recalcó este lunes que lo discutido hasta el momento sobre la sustitución del cuerpo de Carabineros solo tiene relación con aspectos reglamentarios de funcionamiento del órgano, pero que si en un futuro, en la discusión de fondo, se decide refundar la policía militarizada, cuestionada por una serie de hechos de corrupción, fraude, represión y violaciones a los derechos humanos, así será.

"En este tipo de discusiones, los poderes constituidos son incumbentes, en el sentido de que tienen un interés comprometido en la forma en que se está llevando adelante el proceso constituyente, y respecto de ese interés, la Constituyente no tiene ningún compromiso. Nosotros no tenemos compromiso con los intereses de los poderes constituidos, sino que con los pueblos de Chile", advirtió el abogado constitucionalista y profesor universitario, electo con cupo Convergencia Social (Frente Amplio), después de las críticas del Gobierno a la propuesta que la Comisión de Derechos Humanos de la Convención hizo para el reglamento de la instancia.

Según el texto aprobado, la nueva entidad pública ejercería la función policial bajo dependencia y control civil, con enfoque ciudadano, desmilitarizado y carrera funcionaria de escalafón único, y sometería su doctrina, políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto a los derechos humanos.

"En ningún caso nos vamos a dejar pautear o que se condicione el contenido de nuestras deliberaciones por lo que eventualmente pueda expresarse desde los poderes Constituidos. En ese sentido, si a lo largo del proceso la Constituyente toma alguna decisión respecto de la refundación de Carabineros, Carabineros será refundado. Si no, no. Pero es decisión de la Constituyente", sentenció el representante del Distrito 7.

Más temprano, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que no es quién "para darle directrices de la Convención Constitucional y sus comisiones", pero aseveró que "la misión que tienen es demasiado importante para caer en infantilismos refundacionales".

En la misma línea, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, señaló que "Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro", y llamó a "tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político, pero no se entiende la historia de Carabineros ni en qué proceso estamos ahora, que es de reforma, no de refundación".

Por su parte, el general director, Ricardo Yáñez, coincidió con Delgado en que desde que asumió en el cargo, "he estado en diferentes localidades del país, me he reunido con las autoridades locales, y ninguno me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a los Carabineros donde están".

"Solo quiero decirle al país que vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años, y que de los errores también hemos aprendido", dijo, agregando que "las vías que han entregado más de 1.200 carabineros en el cumplimiento del deber es el reflejo de una institución comprometida con su patria, con su país y de los errores también hemos aprendido".