El constituyente Fuad Chahin (DC) analizó en El Primer Café las propuestas de nuevo sistema de Gobierno abordadas en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. El ex presidente de la falange dijo ser partidario de un "semi presidencialismo atenuado", debido a que hoy "tenemos a un Congreso con escasas facultades, donde las oposiciones son mayoría, y a Presidentes con todas las facultades pero sin mayoría en el Congreso. La negociación política es traumática, se hace proyecto a proyecto y persona a persona", explicó. En cuanto al Congreso, el ex diputado indicó: "Soy partidario de un bicameralismo asimétrico... Me parece que funcionaría mucho mejor, de acuerdo a nuestra tradición", entregarles atribuciones distintas a la Cámara Baja y al Senado.

