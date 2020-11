Rodrigo Jordán, coordinador general de Independientes No Neutrales, apreció el resultado de la encuesta de Ipsos y Espacio Público que mostró que la ciudadanía prefiere a expertos y dirigentes sociales como eventuales integrantes de la Constituyente. En El Primer Café, Jordán planteó que el sondeo ratifica que "el ciudadano chileno es mucho más perceptivo" que lo que piensan las élites. Si bien muchos habrían confundido "la gran votación del Plebiscito con que -y lo digo con mucho respeto- cualquier persona del vecindario pueda estar en la Convención Constitucional, no es así. La gente se da cuenta de que necesita gente preparada", señaló el ex presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

