Carlos Maldonado, ex presidente y candidato presidencial del Partido Radical, criticó el miércoles en Emol el trabajo de la Convención Constitucional, asegurando que "se ha apartado de las expectativas" de la ciudadanía. Si no "mejora sustantivamente" sus lineamientos, con un "texto mucho mejor que el que conocemos hasta ahora; si yo tuviera que votar hoy, elijo la Constitución de (el ex Presidente Ricardo) Lagos", afirmó el ex ministro de Justicia. Esta mañana, en conversación con Cooperativa, el senador socialista José Miguel Insulza expresó: "No estoy tan desencantado como Maldonado, creo que hay claroscuros y se pueden arreglar las cosas". No obstante, sí recalcó que "necesitamos una Constitución (...) que sea la Carta de todos, y esto a veces en el debate constitucional se olvida". Además, acotó que la nueva Carta Magna debe decir cosas que "sean realizables y que la gente en conjunto quiera", porque "no es una pura declaración de esperanzas del futuro, tiene que partir de la base también de lo que existe hoy día en el país".

