Este jueves se generó una situación en el Pleno de la Convención Constitucional, donde los denominados "eco-constituyentes" trataron a gritos de "traidores" a los integrantes del Colectivo Socialista, por votar en contra del informe de la Comisión de Medio Ambiente. En conversación con Cooperativa, el ex vicepresidente de órgano constituyente, Jaime Bassa, catalogó esta situación como "muy lamentable", y señaló que "es grave no solamente porque hay expresión de violencia detrás, por la intolerancia que se expresa, sino que es grave también porque perdemos la posibilidad de preguntar políticamente por qué el Colectivo Socialista votó en contra". Siendo ésta una "cuestión política importante, terminamos hablando de la funa y la violencia", lamentó, aunque aclaró que no minimiza el revuelo y repudio provocado por lo acontecido: "Me parece bien, porque no puede ser que aceptemos esto".

