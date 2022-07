Junta Nacional busca zanjar posición DC ante el plebiscito de salida

Esta tarde comenzó la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) que buscará definir la posición que tomará la falange de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.

Son más de 400 los militantes de todo el país convocados a la cita extraordinaria, que sesionarán de forma telemática y que después de unas cuatro horas de debate votarán de forma electrónica sobre la postura de la colectividad.

Se estima que los resultados de la votación se conocerán alrededor de las 21:30 horas.

La reunión es dirigida por la mesa nacional de la DC, presidida por Felipe Delpín, alcalde de La Granja, que está conduciendo la deliberación de forma presencial en la sede de la colectividad.

En la víspera, el timonel falangista manifestó que "obviamente el partido está tensionado: hay parlamentarios, dirigentes nuestros que se han manifestado por el Rechazo, otros que se han manifestado por el Apruebo, (entonces) hay una tensión, sin lugar a dudas. Por eso, el llamado es a que seamos demócratas hasta que nos duela".

"No me gustaría ver a ningún camarada en la franja y haciendo campaña en alguna opción distinta a la que pueda estar en la línea del partido. Si alguien piensa que lo que ha decidido la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano no es lo que quiere, no es lo que le representa, y va a ir por otro camino; que lo piense, tome sus decisiones. En los partidos políticos se está en forma voluntaria, a nadie se le impone estar en un partido político", sostuvo.

Pocas horas antes del comienzo de la junta nacional, el Presidente Gabriel Boric (Frente Amplio) pidió a los militantes de la DC "que recuerden a Eduardo Frei Montalva", al responder escuetamente una pregunta de la prensa tras una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades.

Entre los militantes del partido que han manifestado que apoyan la opción Apruebo se encuentran la senadora y tercera vicepresidenta de la DC, Yasna Provoste, y el senador Francisco Huenchumilla, mientras que entre quienes han afirmado que votarán Rechazo están el senador Matías Walker y el ex convencional Fuad Chahín.

EN DESARROLLO...