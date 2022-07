El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil (DC) afirmó en Cooperativa que si en el Plebiscito gana el Rechazo, la derecha -posicionada a favor de esa opción- "tiene la llave, porque sin ella no va a ser posible tener un nuevo proceso constituyente", y apuntó que ese sector "se ha dicho dispuesto, pero no con la solemnidad ni detalle suficiente, a reiniciar el proceso". Para que "quienes estamos frustrados con este proceso podamos rechazar con la esperanza cierta de que vamos a tener una nueva Constitución", dijo Correa Sutil, es "indispensable" que Chile Vamos "se mueva diciendo con claridad a qué cosas está dispuesta a renunciar de la Constitución actual; lo tienen que decir fuerte y claro, y ojalá firmaran un papel". Por contraparte, el abogado constitucionalista Javier Couso (DC), quien se ha manifestado inclinado por el Apruebo, advirtió del riesgo de que "la derecha finalmente decida encantarse con el Rechazo y hacer como que no hubo estallido social ni demanda por una nueva Constitución, porque la tentación va a ser muy fuerte". El académico de la UDP remarcó que "a la derecha se le ha pedido algún gesto y no ha pasado nada", y atendiendo a que han transcurrido "30 años de esta posición de la derecha de refugiarse en una Constitución impuesta por la única dictadura criminal de nuestra historia, en la que no hay una coma que no se haya reformado sin su beneplácito", enfatizó que "hay razones para ser escépticos en muchos sentidos".

