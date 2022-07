La Junta DC se definió por el Apruebo de cara al plebiscito

La Democracia Cristiana decidió este miércoles por la noche, por amplia mayoría en su Junta Nacional extraordinaria, apoyar como postura institucional la opción Apruebo de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre, en medio de la diversidad de posiciones que ya han expresado públicamente algunos dirigentes y figuras históricas respecto a la propuesta de nueva Carta Fundamental.

A 60 días del referéndum, la Falange zanjó su posición después de más de cinco horas de intenso debate -que comenzó a las 17:00 horas- y varios días de incertidumbre sobre el camino que seguiría la colectividad durante el periodo de campaña que arrancó esta jornada.

De acuerdo a lo informado por la mesa directiva de la DC, presidida por Felipe Delpín, alcalde de La Granja, la opción Apruebo fue la mayoritaria entre los militantes convocados en la junta, con 216 votos a favor (64 por ciento).

"Queremos hacer un llamado a todos los camaradas, a todos los democratacristianos, a sumarse a esta tarea. Valoramos y respetamos todas las opiniones. Todos los camaradas han planteado de una forma legítima y respetuosa, buscando, sin lugar a dudas, lo mejor para el país", declaró Delpín al presentar los resultados en una rueda de prensa junto a dirigentes de la Falange.

"Todos los democratacristianos queremos una nueva Constitución, todos los democratacristianos queremos avanzar para un Chile más justo, digno y fraterno. Esta nueva Constitución, desde nuestra mirada, ofrece eso", afirmó el timonel.

Delpin llamó a los militantes "que han manifestado una posición más dura en algún momento a ser demócratas hasta que nos duela y respetar lo que la Junta Nacional de la DC ha hablado, nuestro máximo órgano de decisión partidaria. Todos debemos respetar lo que ha dicho el pueblo democratacristiano".

El líder DC reconoció que "no es la Constitución perfecta, como no lo debe ser ninguna en el mundo; sin embargo, como toda ley -y la Constitución lo es- es una ley, una Carta Magna, que puede ser perfectible. Hacia allá queremos avanzar".

"A partir de hoy, comenzamos a trabajar para convocar al pueblo chileno a aquellos que creen, que han confiado, que le dan dado el apoyo a la DC, a decirles: el 4 de septiembre aprobamos porque queremos una Constitución que mire hacia el futuro, hacia el siglo XXI, moderna y que piensa en la gente, principalmente en los sectores más populares", concluyó el timonel.

PRIMERAS REACCIONES

Fue a través de redes sociales que parlamentarios de la DC reaccionaron en primera instancia a la decisión de la Junta Nacional, destacando que "el voto político haya establecido además que se respeta la libertad de conciencia", como tuiteó el diputado Alberto Undurraga; o la mención a Eduardo Frei Montalva que hizo la senadora Yasna Provoste. Desde el sector municipal, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó: "Me quedo para esto, para dar la lucha desde adentro".

Valoro que @PDC_Chile haya resuelto apoyar institucionalmente el apruebo en la Junta Nacional (63%) y que, asimismo, el voto político haya establecido además que se respeta la libertad de conciencia de quienes no están de acuerdo, tal como planteamos en la semana.

Muchos me preguntaban por qué me quedaba en el @PDC_Chile Hoy les respondo, fraternalmente: Me quedo para esto, para dar la lucha desde adentro, para colocar a mi partido en la dirección correcta de los cambios que la patria necesita. Le ganamos al miedo! #YoApruebo 💜✌🏽🌳🦋 pic.twitter.com/G7C98DqWTz