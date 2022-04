Lagos: "Me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país"

El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió al trabajo de la Convención Constitucional, que esta semana comienza las votaciones en el Pleno nuevamente, y recalcó que "no me cabe la menor duda de que hay que hacer un cambio", y apuntó que "en caso contrario, me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país".

A juicio del ex Mandatario, el órgano constituyente vive "un momento delicado, porque hay que escuchar a los ciudadanos, y es delicado porque todavía podemos arreglar muchas cosas que están en proceso de elaboración. Lo importante es, primero, ponernos de acuerdo en qué es una Constitución", dijo en Radio Duna.

"No me cabe la menor duda de que hay que hacer un cambio, eso estoy diciendo. Es indispensable, porque en caso contrario, me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país. Hay algunas cosas que se han aprobado que me parecen muy graves y cuando se les ha hecho ver, efectivamente han retrocedido", aseguró.

Además, expresó que "quiero suponer que vamos a tener un final feliz".

Lagos planteó cuatro nudos centrales para la discusión constituyente: "Primero, que lo que entreguen sea una Constitución que no sea pétrea, o sea que se pueda cambiar"; lo segundo, los artículos transitorios "hay que implementarlos paulatinamente, no todos de una vez, pero algunos principios pueden comenzar a regir de inmediato"; en tercer lugar, los plebiscitos revocatorios, que "tienen que ser respecto de una autoridad unipersonal, no autoridades colectivas". Y, por último, afirmó la necesidad de "aclarar el Consejo Nacional de Justicia".

En referencia al posibilidad que gane la opción del Rechazo en el Plebiscito de saluda, sostuvo que "tenemos que buscar los mecanismos. Puede hacerse reforma constitucional a través del Parlamento, que vuelve a corregir la Constitución que tenemos (...). Lo otro sería elijámoslos de nuevo, creo que no están recién elegidos estos parlamentarios, eso es una solución inmediata, y que se pongan a trabajar en serio".

"Si salimos mal porque hay Rechazo, hay una solución también. No es la muerte, hay una solución, pero hagamos estas otras cosas para que todos votemos Apruebo", agregó.

El ex Jefe de Estado dijo que hay cosas que son "elementales" como la división de poderes, y que "discutir ahora si el Poder Judicial es poder o no es poder, a mí me deja incómodo" y, respecto a la eliminación del Senado, establecido por la Comisión de Sistema Político, lo que Lagos catalogó como "un grave error" e indicó que "los países no nacen en un instante, es un largo proceso. Si de algo está orgulloso Chile es de su historia constitucional (...), esta estableció el sistema de dos cámaras desde que nacimos".