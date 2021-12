Luis Mayol, constituyente RN por el Distrito 23, afirmó en El Primer Café que "la ciudadanía no está amplia ni suficientemente representada en la Convención", pues la derecha constituye sólo el 22 por ciento de este órgano, y en la última presidencial, "en que votaron ocho millones y medio de personas, tuvimos un 45 por ciento". El también panelista Benito Baranda, convencional del Distrito 12, replicó: "No puedes comparar las elecciones de partidos políticos con las de una Convención Constitucional", ya que gran parte de los asambleístas son independientes. El ex ministro de Sebastián Piñera coincidió en que los no militantes se ganaron su lugar en la instancia, mas tuvo críticas al sistema de escaños reservados para pueblos indígenas: "Creo en la discriminación positiva, pero ahí hay personas que salieron elegidas con 36 votos, otras con 60", apuntó. En definitiva, "no creamos que estamos representando 100 por ciento la opinión ciudadana", cerró el ex intendente de La Araucanía.

