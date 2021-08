En El Primer Café, el constituyente del Distrito 23 Luis Mayol (Vamos por Chile) estimó que existe "una serie de demandas de grupos sociales que hay que considerar, pero la Constitución es una ley madre" que no abarca todo lo que algunos exigen. En ese sentido, el ex ministro de Sebastián Piñera planteó que "quiero trabajar en una Constitución, y no refundar el país (...) Creo que los chilenos no están dispuestos a dar un salto al vacío".

