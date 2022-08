El empresario y ex militante socialista Oscar Garretón, quien anticipó que votará Rechazo en el plebiscito de salida, aseveró en El Primer Café que el comando del Apruebo "ha decidido no discutir el texto constitucional, sino que las modificaciones al texto al cual están llamando a aprobar". A juicio del ex subsecretario del Gobierno de Salvador Allende, "no puedo dejar de pensar que eso tiene que ver con la pérdida de fuerza del Apruebo y el aumento del Rechazo".

