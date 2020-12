Plazo límite: Comisión mixta debe llegar a acuerdo hoy sobre los escaños reservados

Hasta total despacho sesionará la tarde de este lunes la comisión mixta que estudia la reforma constitucional para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en el órgano constituyente.

La iniciativa se ha visto entrampada porque la oposición y el oficialismo se niegan a ceder sobre sus respectivas propuestas, es decir, implementar 24 asientos supranumerarios -por sobre los 155 originales-, o reservar 15 dentro de los ya contemplados para la Convención, respectivamente.

Sin embargo, en la antesala a la sesión de hoy ya se intensifican las conversaciones entre parlamentarios y el Gobierno para llegar a un acuerdo.

El senador presidente de la instancia Alfonso de Urresti (PS) adelantó que "vamos a hacer todo el esfuerzo y hasta total despacho" para que los escaños sean una realidad.

Lunes Legislativo



Aquí horarios y asuntos en tabla de las comisiones citadas.



Atentos a:



1. Comisión Especial de Infancia que analizará proyecto que regula el derecho de filiación de hijos de parejas del mismo sexo.

2. Comisión Mixta sobre escaños reservados.



2. Comisión Mixta sobre escaños reservados. pic.twitter.com/B9H4YVyygD — SenadoChile (@Senado_Chile) December 7, 2020

"Acá urge tener una Convención Constituyente con escaños reservados, con paridad, con independientes, como lo hemos establecido, y acá todas las partes tienen que colaborar para tener la representación de los pueblos originarios, tener la inclusión de esta mirada de las primeras naciones del país, y sobre esa misma base, ceder en las trincheras que cada uno quiera sumirse para no avanzar", emplazó.

De hecho, el socialista comprometió que "al menos como presidente de la comisión, haré todos los esfuerzos, y ahí desear que el Gobierno también tenga la voluntad y convicción de avanzar en esto para poder tener despachado a última hora los escaños reservados".

Más temprano, el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) manifestó en El Primer Café que "si no llegamos hoy día a un acuerdo, los pueblos indígenas no van a tener participación" en el órgano constituyente.

Fue más allá el presidente de Fuerza Común, Fernando Atria, quien opinó que "si la Convención comienza con el mismo acto de negación de los pueblos originarios, será un problema grave para la legitimación del proceso constituyente".

PC DESDRAMATIZA "METÁFORA" SOBRE LA CONVENCIÓN

Por otro lado, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, no retrocedió de su llamado a "rodear con la movilización de masas" la Constituyente, para así impedir que "las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final", a pesar de que este haya causado malestar en dirigentes de Unidad Constituyente.

"Fue una metáfora política de gran profundidad. No sirve que la Convención se desarrolle encerrada en cuatro paredes, debe considerar la voz de la gente", reafirmó el diputado, según consignó El Siglo.

Pero su par del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que la clarificación de Teillier "de que solamente estaba hablando de una metáfora tendrá que ser evaluada, pero creo que hay que ser extremadamente cuidadosos cuando se trata de un proceso participativo, de un Plebiscito y una Convención Constitucional que fueron votados masivamente por la ciudadanía, y la ciudadanía sabía exactamente las reglas de lo que se trata la Convención".