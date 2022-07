Este martes, en El Primer Café, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció que la nueva Constitución "tiene muchos errores" y que el proceso fue "tergiversado" por la presencia excesiva de independientes en la redacción. No obstante, opinó que los derechos sociales consagrados en el texto son "suficiente argumentos" para su aprobación en el plebiscito del 4 de septiembre. La nueva Carta Magna "no es perfecta, mas se acerca a lo que simplemente soñé", dijo la también ex presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Michelle Bachelet, evocando la letra de "El breve espacio en que no estás", del cantautor cubano Pablo Milanés.

