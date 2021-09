Rechazo del Gobierno al aumento de asignaciones vuelve a tensionar relación con la Convención

La negativa de la Dirección de Presupuestos a entregar poco más de 1.700 millones de pesos a la Convención Constitucional para financiar las asignaciones -asesorías, viáticos y gastos operacionales- de aquí a fin de año tensiona nuevamente la relación entre el órgano y el Gobierno.

Según altas fuentes de la Convención, con el presupuesto aprobado por el Congreso el 2020 para su instalación, se podría cubrir los gastos solo hasta este mes de septiembre, pues en estricto rigor, anteriormente no aumentó las asignaciones, sino que tal como dice la Constitución, las fijó, pues previo a eso solo había un presupuesto base para la instalación, que dividido entre 155 convencionales daba cerca de 1 millón y medio de pesos mensuales en asignaciones.

En concreto, la Constitución vigente señala que "corresponderá al Presidente de la República o a los órganos que este determine prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y el funcionamiento de la Convención", y también esclarece que "los integrantes de la Convención, aparte de su dieta, recibirán las asignaciones que se establezcan en el Reglamento".

De todas maneras, el convencional de Vamos por Chile Martín Arrau (UDI) volvió a oponerse a este incremento: "Si es que se aplica el tope por todos los convencionales y no se suplementan los fondos, efectivamente no cuadraría el presupuesto, que es lo que venimos advirtiendo", de manera que "la aprobación del aumento de asignaciones no es necesaria".

A su vez, Patricia Politzer de Independientes No Neutrales sostuvo que el rechazo desde la Dipres "es una pésima señal", ya que "si el Gobierno realmente quiere que el proceso constitucional llegue a puerto, es indispensable que el Presidente Piñera le ordene a su ministro de Hacienda que entregue los recursos que necesita la Convención Constitucional".

"Nadie está pidiendo recursos para enriquecerse, ni para aumentar sus ingresos: aquí de lo que se trata es de tener los recursos suficientes para hacer un buen trabajo, y esa prioridad parece no entenderla el Gobierno", sentenció.

GESTIONES PARA JUSTIFICAR EL ALZA

Desde la mesa aseguran que este rechazo no es definitivo, y esperan que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reciba al vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Bassa, por esta materia, aunque todavía se desconoce en qué fecha será el encuentro.

Por el momento, este miércoles se desarrollan varias reuniones para insistir en la petición rechazada, durante las cuales esta ha sido complementada con detalles sobre el uso y destino de los recursos requeridos.

"Los presupuestos adicionales que se han solicitado tienen que pasar por un análisis, tal como pasa el presupuesto de cualquier repartición pública que pide, en este caso, un aumento", planteó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y además observó que "la eficiencia del Estado también debe trasladarse al uso de los recursos en la misma Convención".

SEGPRES: "NECESITAMOS MÁS CLARIDAD SOBRE LOS RECURSOS"

El ministro de la SegPres, Juan José Ossa, entregó más detalles sobre la decisión y señaló que "lo que dice la Dipres son básicamente dos cosas: una que existe un marco de estrechez fiscal, pero también que espera una especie de mayor claridad de para qué son los recursos".

"En ese sentido, la convención tiene, ojalá, que preparar el documento que le pueda hacer llegar a la Dipres y la Dipres analizará en su mérito", añadió el secretario de Estado.