Reposición del voto obligatorio fracasó en la Cámara de Diputados por falta de quórum

Pese a que tuvo más votos a favor que en contra, la Cámara de Diputados rechazó en particular la reposición del voto obligatorio por falta de quórum, que es más alto al tratarse de una reforma constitucional.

La iniciativa necesitaba 93 votos y solo recibió 89, versus 34 en contra -incluyendo a Félix González y los humanistas Florcita Alarcón y Pamela Jiles- y 15 abstenciones.

Se nesitaban 93 votos. Sólo hubo 89. pic.twitter.com/CH03CgmreC — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) January 21, 2020

Por haber sido aprobado antes en general, no corre el plazo de un año para que se pueda reponer, aunque políticamente ya es inviable ante el plebiscito constituyente de abril.

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, lamentó que "con la actual Constitución, donde 89 votos valen lo mismo que 44, no alcanzamos quórum de 93 votos para reponer el voto obligatorio".

"Por eso muchos no quieren una Nueva Constitución. Primó la calculadora", escribió el diputado DC en Twitter.

Con la actual Constitución, donde 89 votos valen lo mismo que 44, no alcanzamos quórum de 93 votos para reponer el voto obligatorio. Por eso muchos no quieren una #NuevaConstitución . Primó la calculadora. #YoApruebo #VotoObligatorio #NuevaConstitución pic.twitter.com/aHvmqYEpAb — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) January 21, 2020

Durante el debate, el liberal Vlado Mirosevic señaló que "mantengo mis serias dudas de que obligar a votar a aquellos que no quieren hacerlo vaya a significar fortalecer la democracia".

"No creo que el Estado deba perseguir a alguien o darle una multa o penalizarlo, lo que sea, a aquel que decide en consciencia no votar", estimó.

Mientras que Ximena Ossandón (RN) llamó a su coalición a unirse y favorecer esta reforma, sin perjuicio de la posibilidad de no salir electos en próximas elecciones.

"¿Por qué nos preocupa tanto, sobre todo a mi sector, que volvamos al voto obligatorio? se escucha que los jóvenes, las mujeres, los adultos votarán por un grupo y no por el otro. Qué poca confianza tenemos en nuestro ideario. ¿Cuál es la idea? ¿Salir electos por pocos para gobernar a muchos? A mí no me parece eso", fustigó la diputada.

Por otro lado, la Mesa de la Cámara Baja hizo una proyección sobre el trabajo de la próxima semana, que si bien seguirá siendo una semana distrital, su presidente, Iván Flores, advirtió que podrá citar a sesiones especiales las veces que sea necesario.

Preliminarmente, los diputados deberían concurrir los días miércoles, jueves y viernes para despachar la reforma previsional, que se encuentra en su primer trámite legislativo.