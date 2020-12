En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro y abogado constitucionalista Teodoro Ribera (RN) proyectó que la derecha no utilizará los dos tercios de la Convención Constitucional para "vetar" iniciativas desde la centroizquierda. "Claro que habrá acuerdos y desacuerdos, pero partir del supuesto de que va a haber un tercio bloqueando no va a ser así, porque a la derecha tampoco le conviene jugar un rol de bloqueo, siendo que tiene ideas no solo para representarlas, sino que para salir a conquistar votos", reflexionó.

