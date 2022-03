En El Primer Café de Cooperativa, el timonel del Partido Republicano, Rojo Edwards, emplazó al Presidente Gabriel Boric a tomar un "liderazgo dentro de la Convención y moderarla un poco" después del traspaso de mando, "porque ha sido tremendamente radicalizada". A juicio del senador entrante, "la Convención Constituyente le ha declarado la guerra al sentido común" con las medidas aprobadas por el Pleno en las últimas semanas. Además, aseveró que el 44 por ciento que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta "no está siendo escuchado en absolutamente ninguna votación", lo que para el abogado es "el modelo de Convención más excluyente que ha existido". También rechazó que iniciativas populares de norma impulsadas por la derecha y que se discuten en el órgano, como el derecho a la propiedad privada, el Congreso bicameral y la libertad de enseñanza, hayan sido modificadas a fondo, o descartadas. "Como no es plural, como representa a un sector específico de la población, que piensa que esto no es una 'casa de todos', que quiere sacarnos de esta casa, tirarnos para afuera, simplemente no ha sido capaz de considerar la participación ciudadana", fustigó. Edwards comprometió que si esta postura se refleja en la nueva Administración, desde su partido van a "pelear por la libertad de Chile": "No vamos a ser una derecha sumisa", señaló, aludiendo a Chile Vamos.

