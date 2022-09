Siches respondió a Teillier y pidió prudencia: "Aunque sea por un voto, el resultado del plebiscito se respeta"

A tres días del plebiscito obligatorio en el que los chilenos decidirán si aceptan o rechazan la propuesta de nueva Constitución, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, pidió "prudencia en las declaraciones", luego de que el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, hiciera polémica al llamar a "defender en las calles" un eventual triunfo del Apruebo.

"Como país tenemos una trayectoria histórica de respeto a los resultados electorales, por eso hacemos un llamado transversal a la prudencia en las declaraciones", dijo la jefa de gabinete en una actividad en Pudahuel, consultada por los dichos del senador oficialista.

"Sin duda, este día va a ser un día histórico. Llamo a las personas que están en sus casas a votar y participar activamente, como también en respetar fielmente cada uno de los resultados. Aunque sea por un voto, este se respeta", apuntó Siches.

Siches señaló que ha estado trabajando con los distintos ministerios involucrados para que el proceso del plebiscito "sea ejemplar, impecable".

CARIOLA TOMÓ DISTANCIA DE SU TIMONEL: "TENEMOS PLENA CONFIANZA EN NUESTRA DEMOCRACIA"

Desde el propio PC, la diputada y coordinadora del comando "Aprueba x Chile", Karol Cariola, se distanció de los dichos de Teillier y reconoció que "sería importante preguntarle bien cuál es el sentido de sus palabras".

"Nosotros, por lo menos, hemos dicho con claridad, desde nuestro comando, que tenemos plena confianza en nuestra democracia y que creemos que la historia de nuestro país ha demostrado que la institución electoral es sólida", enfatizó la legisladora.

RECHAZO DE SOCIALISMO DEMOCRÁTICO Y AMARILLOS POR CHILE

Desde Socialismo Democrático, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber emplazó al timonel comunista a "que pida disculpas y rectifique sus dichos. Nuestra ciudadanía no se merece que un presidente de un partido de Gobierno ponga en duda el trabajo del Servel, porque en la práctica eso es lo que está haciendo. Además de colocar un factor de inestabilidad que no existe y que no tiene asidero".

Mientras, el líder de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, aseguró que "para lo único que hay que salir a la calle este 4 de septiembre es para votar. Esa es la manera de cuidar la democracia y eso lo van a hacer todos los chilenos. Salir a la calle a defender un resultado me parece una invitación, por decir lo menos, irresponsable que todos deberíamos rechazar; es crear un clima artificial de división, de odio, de posible violencia".

"Tendrá que el presidente del PC hacerse responsable si hay actos de violencia ese día", advirtió el escritor y columnista.