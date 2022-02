Vicepresidente de Convención: Hay ejemplos de unicameralismo en el mundo que funcionan bien

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, respondió a la presidenta del senado, Ximena Rincón, que ante la posible eliminación de la Cámara Alta señaló que "una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República".

"Este proceso constituyente se está escribiendo en esta generación y la posibilidad de que se escriba por distintas generaciones tiene que ver con que el proceso constituyente se haga en distintos años", señaló Domínguez: "Este proceso tiene la gracia de ser plurinacional, paritario y representado por personas desde 21 años como Valentina Miranda, hasta convencionales con más de 80 años".

"Si no es ahora, ¿cuándo podemos darnos la posibilidad de discutir cómo es el régimen político en nuestro país? En particular sobre la discusión del Senado, que entiendo es el origen de esta oponión de la senadora (Rincón), me gustaría precisar que en el mundo existen múltiples ejemplos de países unicamerales que funcionan bien y hoy día esa es la discusión que estamos dando", agregó.

COMISIÓN DE JUSTICIA SIGUE TRABAJANDO

En tanto, la Comisión de Sistema de Justicia repuso el principio de pluralismo jurídico que, si bien ya está mencionado en otra norma que quedó inserta en el texto constitucional, esta se trata del artículo específico que reconoce la juticia indígena y que señala que "el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema de Justicia".

Este artículo, además, agrega que "deberán respetar los derechos fundamentales que estable la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte".

Asimismo, la misma instancia aseguró la inhamobilidad de los jueces y juezas en la nueva Constitución, normativa que deberá ser ratificada en pleno.

El co coordinador de la Comisión, Cristian Viera, señaló que "el artículo anterior fue rechazado porque tenía una causal eventual de remoción por el cumplimiento del plazo, porque había algunos jueces que podrían tener un plazo de duración".

"Dada la redacción, aquello podría motivar a una modificación legislativa para todos los jueces y juezas. Advertida esa eventualidad hemos creido que era razonable modificar y no dejar abierta esa puerta. Por lo tanto, lo que hemos aprobado hoy, no cambia el estatuto de la inhamobilidad de los jueces en conformidad a lo que ha sido nuestra tradición", agregó.