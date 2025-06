Bachelet por proyecto de aborto: No puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad

Tras la última Cuenta Pública de Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet realizó un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y emplazó a discutir el proyecto de aborto presentado por el Ejecutivo.

La expresidenta de ONU Mujeres dijo que "fue una Cuenta Pública de alto nivel político, por arriba, tratando de plantear y mirar algo que creo que es clave y que sigue siendo clave hoy día y que va a seguir siendo clave para futuros gobiernos, que es que gobernabilidad implica tener la capacidad de construir acuerdos entre quienes piensan distinto".

"El Presidente no solo lo señaló como principios básicos, sino que también en ejemplos concretos, con proyectos de ley que se han aprobado, donde todas las partes tuvieron que ceder en sus planteamientos originales para lograr algo que beneficiara, en el caso de las pensiones, a los pensionados, y así hay muchos otros casos, llamando a la unidad para que realmente podamos hacernos cargo y discutir, no solo seguir discutiendo, sino que aprobando leyes que de verdad benefician a niños, mujeres y adultos mayores", añadió.

Sobre el proyecto que busca despenalizar el aborto, Bachelet planteó que "el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones, y que son las mujeres, de acuerdo a su propia sensibilidad, creencias y alternativas reales, las que decidan".

"Que el gobierno haya mandado un proyecto de ley ahora, en el cual son conscientes que no se va a tomar una decisión definitiva, pero también con un principio que me parece súper valido, que no puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y por cierto en el Parlamento de la República, donde tiene que tomarse en cuenta que hay distintas opiniones y que eso es legítimo (...) hay que pensar en esas mujeres que muchas veces no tienen una opción y que son al final castigadas si toman decisiones que hoy día son penalizadas", destacó.

Finalmente, al ser consultada sobre si postulará a la secretaría general de Naciones Unidas, Bachelet respondió que "eso es algo que estoy pensando. No está descartado, pero lo estoy pensando".