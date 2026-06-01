Cuenta Pública: Presidente defendió su estrategia para destrabar la inversión

El Presidente José Antonio Kast abordó en su primera Cuenta Pública las estrategias de su Gobierno para "destrabar la inversión", apuntando a que el avance en permisos sectoriales liderado por el Comité de Ministros, que beneficiará las áreas de energía, minería y ciencia.

"Desde el primer día nos enfocamos en destrabar la inversión. El Estado no puede ser el principal obstáculo para que Chile vuelva a crecer. Hoy tenemos 389 proyectos en calificación ambiental, que representan cerca de 89 mil millones de dólares de inversión esperando luz verde. Solo desde el 11 de marzo han ingreso más de 22 millones de dólares. Nuestra tarea es que esa inversión deje de esperar", afirmó el Mandatario.

En ese sentido, señaló que "en mayo de este año alcanzamos el mes de con mayor monto de inversión aprobada en los últimos once años: 13.900 millones de dólares. Nos hicimos cargo de los recursos de reclamación, que son uno de los principales nudos que mantenían proyectos paralizados. En pocos meses resolvimos el 69% de la inversión que esta trabada por esta vía y redujimos en 45% los tiempos de resolución".

"Por eso, quiero valorar especialmente el trabajo del Comité de Ministros, compuesto por Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Minería, Salud y Energía, quienes luego de seis reuniones reunieron destrabar cerca de 7.000 millones de dólares. Además, estamos racionalizando los permisos sectoriales, esos que muchas veces son la verdadera causa de que un proyecto con todos sus papeles en regla no logre partir", enfatizó.

"Conformamos mesas de trabajo con los servicios más críticos y estamos implementando más de 90 nuevas técnicas habilitantes que reemplazan tramites lentos por mecanismos más agiles, sin renunciar al cuidado del medio ambiente. Porque crecer y cuidar no son opuestos", afirmó.

Modernización para la "pequeña y mediana minería"

El Mandatario planteó que no solo se trata de grandes inversiones, sino que están impulsado una "profunda modernización para la pequeña y mediana minería, eliminando requisitos innecesarios y simplificando los procesos para acceder a patentes mineras".

"Con ello fortalecemos una actividad clave para las regiones mineras, la generación de empleo y el crecimiento económico de Chile", aseguró.

Igualmente, el Jefe de Estado indicó que "la energía debe dejar de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en una garantía del bienestar. Por eso, impulsaremos una modernización del sistema tarifario eléctrico que sea simple, transparente y comprensible para las familias y las pequeñas y medianas empresas".

"Enfrentaremos la pobreza energética con herramientas robustas de medición que identifiquen brechas de acceso y asequibilidad, especialmente en comunidades rurales, aisladas y vulnerables. Chile requiere de un sistema energético, resiliente y con capacidad de respuesta ante escenarios críticos", afirmó.

La medida estará acompañada de una preparación "frente a eventos climáticos extremos con planes de invierno más exigentes, actualizaremos la protección de infraestructura crítica y enfrentaremos decididamente el robo de cables".

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Conocimiento

Por otro lado, el Presidente afirmó que "Chile cuenta con una comunidad científica de excelencia, universidades de nivel internacional, centros de formación técnica y capacidades de investigación reconocidas en múltiples áreas estratégicas".

En ese sentido, aseveró que "el desafío de la próxima década no es solamente generar más conocimiento. Es transformar una mayor parte de ese conocimiento en innovación, emprendimiento, nuevas industrias y crecimiento económico, mediante el impulso del proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento".

"Seguiremos fortaleciendo la infraestructura crítica que requiere la economía de la Inteligencia Artificial: capacidad de cómputo, energía competitiva, conectividad, centros de datos y talento especializado", planteó.

Kast enfatizó en que "Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro. El objetivo es que la revolución de la IA no solo se consuma en Chile. Queremos que también se diseñe, se entrene, se construya y genere empleo desde el país".

"Ese es el Chile estamos construyendo, un país de oportunidades de empleo, emprendimiento, movilidades sociales y superación personal", concluyó.