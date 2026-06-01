Frente Amplio post Cuenta Pública: "Kast demostró que no es Presidente de todos los chilenos"

El diputado PC Marcos Barraza y la timonel FA, Constanza Martínez, barrieron contra la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, que -criticaron- se conformó de "anuncios engañosos con letra chica" que demostraron que el jefe de Estado "no gobierna para todos los chilenos".

"Creo que es la Cuenta Pública más ramplona que he visto desde el retorno de la democracia; es pobre, no hay metas, no hay indicadores, no hay verificadores, no hay plazos concretos, no están todas las materias que son urgencias del país y, en los casos donde hace anuncios, lo que le está diciendo a las familias es que tienen que seguir pagando el costo de los ajustes (económicos) y que los superricos van a seguir siendo los privilegiados en este país", reprechó Barraza al micrófono de Cooperativa.

"Creo que (en economía) el Presidente tiene un plan que no tiene experiencia verificada en ningún país del mundo; EE.UU. bajó las tasas de impuestos corporativos a las grandes empresas de manera significativa y el crecimiento se mantuvo estancado. No hay ningún verificador ni dato que pueda corroborarlo (y) esta (es una) reforma tributaria encubierta que favorece al 1% que tiene más ingresos", fustigó el parlamentario.

Sobre el anuncio presidencial de Sala Cuna Universal, además, "fue en términos bien vagos y amplios; hay universalización, pero no establece cómo se va a financiar ni cuáles son las coberturas (...). Entonces, son anuncios engañosos con letra chica, poco verificables y, en consecuencia, el Presidente sigue en campaña con un discurso retórico y no ha tomado conciencia de la responsabilidad que tiene, porque insiste en atribuírsela al Gobierno anterior, en circunstancias en que lleva ya tres meses en el mandato y debería tomar el toro por las astas, pero no lo ha hecho", criticó.

En la misma línea, Martínez expresó a Cooperativa que, durante dichos meses, "uno esperaría menos actitud de campaña, mayor disposición a ser Presidente de todos los chilenos y, además, mayores certezas".

"Si bien se esbozaron algunas líneas en materia de seguridad, en general son medidas adoptadas por Gobiernos anteriores y no hay un reconocimiento a cómo fortalecer el Estado, sino (que se vino a) vestir como nuevo algo que se ha venido trabajando hace mucho tiempo", reprochó la líder del FA.

"En materia de recortes, también quedamos muy preocupados: por más que (el Presidente) insista con que no se cortarán prestaciones sociales, ya sabemos de ajustes en salud que están teniendo impactos en hospitales. La eficiencia del Estado es una necesidad, todos lo compartimos; el problema es la falta de certezas que tienen las familias para llegar a fin de mes", enfatizó.

"Se habló de una falta de comunicación de las medidas del Mepco y ahí vemos la diferencia entre un Estado que se pone de parte de las familias y un Estado que desaparece. Y hoy, (Kast) demostró que es Presidente de un sector y no de todos los chilenos y chilenas", cerró.