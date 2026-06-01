En el marco de su primera Cuenta Pública en el Parlamento, el Presidente José Antonio Kast citó a la Nobel de Literatura Gabriela Mistral para abordar los desafíos de su Administración en materia de educación.

Al igual como en los recurrentes discursos del expresidente Gabriel Boric, el Mandatario utilizó las palabras de la poetisa chilena para reforzar su mensaje sobre el rol crítico de los establecimientos educacionales: "Todo procede de la escuela; allí se forjan los corazones y los cerebros que forman el alma de la patria. Según como sea la escuela, así será la nación entera", recitó

Como parte de sus propuestas para modernizar el sistema, el exrepublicano anunció la intención de crear un Consejo Nacional de Directores.

"Queremos crear un directorio a nivel nacional con directores de escuela para que ese consejo, analizando la realidad en conjunto con el Mineduc y con distintas autoridades, encontremos cómo facilitar la gestión en las escuelas. Que el Mineduc no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de los proyectos educativos", enfatizó.

LEER ARTICULO COMPLETO