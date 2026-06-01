Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago13.0°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Parisi tras primera Cuenta Pública de Kast: "Deja con sabor a poco"

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, cuestionó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, asegurando que el republicano "sigue en modo candidato" y que sus propuestas en materia de seguridad fueron poco claras.

Para el excandidato presidencial, las palabras del Mandatario "dejan con sabor a poco", lamentando que en "plazos, montos y cómo se va va a llevar adelante no existió para nada en este discurso".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados