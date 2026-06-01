El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, cuestionó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, asegurando que el republicano "sigue en modo candidato" y que sus propuestas en materia de seguridad fueron poco claras.

Para el excandidato presidencial, las palabras del Mandatario "dejan con sabor a poco", lamentando que en "plazos, montos y cómo se va va a llevar adelante no existió para nada en este discurso".

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