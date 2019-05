Mario Desbordes: Las aspiraciones presidenciales son legítimas

En medio de las tensiones en Chile Vamos por la incipiente carrera presidencial que se ha desatado en Renovación Nacional, el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, recalcó la lealtad de su partido con el Gobierno y a su vez defendió las aspiraciones presidenciales de sus parlamentarios.

"Nosotros entendemos bien las lealtades, RN no necesita andar diciendo que es un partido leal, nosotros no tenemos ninguna necesidad de decirlo, la ciudadanía lo juzga todos los días y ahí están las encuestas a la vista no necesitamos andar diciéndole a la gente que somos leales", dijo el diputado.

"Los hechos hablan por sí solos y ojalá entre todos tengamos cuidado con lo que estamos diciendo. Hay que avanzar más allá de la polémica y de la coyuntura, las aspiraciones presidenciales son legítimas", enfatizó.

Además, Desbordes dijo que no profundizaría en lo que ya planteó sobre las declaraciones del Presidente Piñera, luego de decir que la crítica del Mandatario a Allamand era gratuita e innecesaria, después que el ex ministro manifestara su disposición a evaluar una candidatura a La Moneda.

En tanto, desde la UDI consideraron exagerada la reacción de Desbordes al responder a Piñera, como lo planteó el diputado Patricio Melero.

"También las reacciones del presidente de RN (Mario Desbordes) por los dichos del Presidente son exageradas. Creo que todo esto es un clima que obviamente agita el ambiente político innecesariamente", sostuvo.

Además, cuestionó al senador Manuel José Ossandón -otro presidenciable de RN- que comparó la consulta indígena con un segundo caso Catrillanca.

"Es normal que en materia de candidaturas haya una natural tensión cuando los candidatos quieren diferenciarse, pero me parece inaceptable las comparaciones que ha hecho el senador Ossandón hacia el ministro Moreno", añadió Melero.