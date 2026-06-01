Presidente Kast prepara su primera Cuenta Pública

El Presidente José Antonio Kast realizará, desde el mediodía de este lunes, su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional en Valparaíso.

En su discurso, que se espera sea menor a las dos horas de duración, el Mandatario dará a conocer el trabajo realizado en estos primeros meses y anunciará los próximos ejes de su gobierno, principalmente enfocados en seguridad y economía.

Previo a su discurso, Kast dio diversas entrevistas a medios de comunicación, donde adelantó que "vamos avanzando a paso firme. Las personas tenían una expectativa muy alta y nosotros estamos conscientes de eso. Por eso quiere hacer un llamado a la esperanza. Lo que quiero plantear en la Cuenta Pública es eso, un llamado a la esperanza".

En El Primer Café de este lunes, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) calificó esta actividad como "un acto de transparencia", ya que "queda un registro para la historia" sobre el trabajo realizado por el Presidente.

Para Luis Ruz, presidente del centro de pensamiento de la DC, Democracia y Comunidad, sostuvo que "claramente hay una agenda ideológica detrás de las propuestas que ha tenido el gobierno", detallando que la megarreforma impulsada en el Congreso "se sustenta sobre la idea de un Estado mínimo, un rol principal para el mercado y esto envuelto en una lógica de una gestión neutral".

El exministro Ricardo Solari (PS) aseveró que "el Presidente tiene una obligación ética de pronunciarse" sobre los efectos de la inflación, agregando que espera que se busque "combinar visiones de largo plazo, de lo que pueda ser una construcción nacional hacia adelante", aludiendo a "un cambio de clima que da esperanza".

"No he visto al presidente salir de su rol de candidato, principalmente en el tema de seguridad, (sigue) con la misma retórica", lamentó.