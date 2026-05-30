Senador Flores: Espero que el Gobierno recapacite; este primer tiempo ha sido del terror

Ad portas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el senador Iván Flores (DC) señaló este sábado que espera una "autocrítica profunda" de la administración y que "asuma que se han adoptado una serie de decisiones que sólo han generado incertidumbre en la ciudadanía".

El legislador cuestionó, entre otras cosas, los millonarios recortes en Salud y la tramitación de una reforma que "sólo genera incertezas".

Al respecto, el militante democratacristiano agregó que "la única expectativa que tengo de esta primera Cuenta Pública del Presidente Kast es que diga la verdad, que diga lo que realmente quiere y puede hacer en este año, porque dar cuenta de los primeros días que han sido del terror, la verdad es que igualmente sería terrorífico".

En opinión del Flores, la gestión del exlíder de Republicanos está "lleno de improvisaciones, errores y anuncios que son muy complicados con el traspaso de las cuentas a la ciudadanía".

"El aumento del combustible, el aumento de lo que significan los costos para todos los servicios por el traspaso de la cuenta por alza de combustible, pero también los recortes a los servicios públicos, a Salud y, por cierto, con esta miscelánea tan confusa", puntualizó el senador.

Finalmente, el parlamentario DC dijo esperar que "el Gobierno recapacite e intente generar un escenario donde podamos colaborar todos, pero, así como está, no se puede".