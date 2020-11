Claudio Orrego tras primarias: El partido que concursa puede volver a crecer

El candidato a gobernador metropolitano de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), manifestó en Cooperativa que los partidos tienen que abrirse a la posibilidad de competir en elecciones para lograr resultados positivos, como los registrados este domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Orrego sostuvo que "esta idea de vivir de glorias pasadas no les ayuda a los partidos (...) tiene que abrirse nuevamente a concursar, a reconcursar en el territorio, tiene más posibilidades de volver a crecer y eso es lo que pasó ayer en todo el país, nadie creyó que la DC iba a levantar 16 candidatos".

"Uno gana más concursando que con blindajes, eso es lo que se lee de ayer", precisó.

Sobre la posibilidad de presentar un candidato único de oposición en abril, el ex intendente planteó que "en política cinco meses es una eternidad. Nosotros no creíamos que íbamos a tener primarias en todo Chile y las tuvimos (...) creo que hay que buscar la mayor unidad posible, pero nadie está obligado a lo imposible. Si alguien no quiere estar, no es mucho lo que se pueda hacer".

Al ser consultado sobre la competencia con el independiente Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles (PH), Orrego aseguró que "lo que nosotros hicimos ayer es lo que la gente nos está pidiendo, la gente no quiere candidatos designados a dedo, ni por partidos, ni por esposas ni por conglomerados, lo que la gente quiere es poder participar".