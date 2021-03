Fuad Chahín arremete contra el Gobierno por posible aplazamiento de elecciones: "Está saboteando el proceso constituyente"

Es una de las mayores inquietudes políticas en medio del recrudecimiento de la pandemia, que sigue registrando cifras lamentablemente récords en Chile: el posible aplazamiento de las elecciones del 10 y 11 de abril, que son en apenas dos semanas más, debido a la frágil situación en que se encuentra el país y el sistema sanitario.

De hecho, aunque hasta hace poco el Gobierno no se veía en el escenario de tener que proponer otro cambio de fecha en los comicios, el ministro de Salud, Enrique Paris, pidió al Consejo Asesor Covid-19 que sesionara ayer viernes de manera extraordinaria para analizar la situación, mesa de expertos que recomendó posponer las votaciones.

"Llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación", advirtió el Consejo, tras lo cual desde el mundo político, al menos en lo público, los presidentes del Senado, Yasna Provoste (DC), y de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN), expresaron su disposición a tomar los planteamientos de los expertos y a tramitar los proyectos que sean necesarios para resolver la problemática.

Sin embargo, otra voz política, el timonel DC, Fuad Chahín, manifestó una opinión diferente y muy dura contra el Ejecutivo, acusándolo incluso de querer perudicar el proceso constituyente, mediante un mensaje de voz que envió a un grupo de Wahtsapp interno del partido y que se filtró este sábado.

"Debemos ser muy firmes, muy claros, muy categóricos, y salir a golpear con todo al Gobierno", afirmó el ex diputado en el registro que se extiende por dos minutos y 11 segundos.

"Después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, (Juan José Ossa, donde él) me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra, me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el Presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura", reconoció el líder falangista.

Prosiguió su relato asegurando que, en esa conversación con Paris, "le dije que aquí, a mi juicio, lo que el Gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente".

PROBLEMAS JURÍDICOS, ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y FUTURA LEGITIMIDAD DEL PROCESO

"Es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña, va a haber que sacar los letreros que están, poner los letreros? ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron, con créditos contra devolución del Servel? ¿Qué va a pasar con eso? Porque se extienden los plazos", sostiene Chahín.

"¿Cuál es un plazo certero para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? Bueno, ¿qué pasa con los gastos electorales? ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos", complementó.

Apuntó, asimismo, que "se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar... aquí en la Región de La Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener un metro y medio de nieve".

"Entonces, sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente", enfatizó, reiterando su acusación. "Y eso es lo que yo le dije (al ministro de Salud): que el Gobierno, al no tomar las medidas oportunas, hizo que llegara este peak de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al Gobierno de no tomar medidas al extremo de sabotear el proceso constituyente", planteó.

Chahín cree, según aseguró en el audio, que "esto es para acusación constitucional: O sea, un ministro que, en el fondo, lo que hace es dejar hacer, retrasa cualquier medida, y cuando llegan a dos semanas de la elección, entonces recomienda suspenderla".

"¡Esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años en Chile!", cerró duramente.

LAS EXPLICACIONES DEL TIMONEL DC

Consultado por Cooperativa, Chahín aclaró que el audio lo había enviado a un grupode chat del comité político estratégico de la senadora y carta presidencial Ximena Rincón, por ello "el lenguaje coloquial", y lamentó que se haya filtrado.

Explicó, en tanto, que "jamás hemos dicho que no hay que postergar las elecciones", sino que "lo que hemos dicho es que si la situación sanitaria nos obliga a hacerlo, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad".

"El Gobierno siempre supo la fecha de las elecciones, se le advirtió en múltiples ocasiones y por diversos actores que la pandemia estaba fuera de control, y sin embargo continuó con los permisos de vacaciones sin ningún tipo de restricción, continuaron los viajes al extranjero (...) no hizo absolutamente nada para estar en condiciones de realizar las elecciones el 10 y el 11, sabía que el peak de contagios iba a ser en esas fechas y por lo tanto estaban arriesgando la realización de las elecciones", agregó.

Reafirmó que "esto es responsabilidad de las negligencias del Gobierno, de su improvisación, y hoy a menos de dos semanas de las elecciones y del fin de la campaña plantea esta alternativa sin convocarnos ni plantear un plan integral para resolver la enorme cantidad de incertidumbres jurídicas que genera esto (...) Y sin establecer ni poder garantizar una fecha cierta, sin medidas sanitarias adicionales, sin establecer una renta básica universal que permita que la gente pueda quedarse en sus casas y cumplir las cuarentenas".

Insistió que el "generar dudas del proceso constituyente al modificar, a menos de dos semanas, el calendario electoral, me parece que es dejar sin ejecución la Constitución (...) En la práctica lo está saboteando".