Pizarro: Ver que el PS optara por el PC-FA y tras un portazo volviera a la DC fue fuera de lugar

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), señaló que cuando el Partido Socialista optó por irse con el Frente Amplio y el Partido Comunista y tras recibir un portazo de este conglomerado y volver a la Democracia Cristiana "nos pareció que era realmente fuera de todo lugar".

Una verdadera teleserie se vivió ayer en las centroizquierda y en la previa de la inscripción de las primarias, donde varios aspirantes a La Moneda bajaron sus candidaturas para apoyar a Paula Narváez (PS), quien decidió inclinarse por la alianza PC-FA, sin embargo, tras recibir el apoyo del PPD, desde el conglomerado Apruebo Dignidad decidieron vetar a la presidenciable socialista, por lo que quedó fuera de esta elección.

Desde la DC, en tanto, Ximena Rincón decidió bajar su candidatura también y Yasna Provoste se mantiene en duda.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador Pizarro criticó que "fue público, que tanto el PS y el PPD le comunicaron a la dirigencia de la DC que ellos participaban en una primaria con nosotros siempre y cuando no fuera Ximena Rincón" y que la DC, como partido, "mantuvimos una coherencia a un costo alto", porque después de las elecciones era necesario "darse el tiempo y no estar marchando al paso de temas solamente electorales".

"A nosotros como DC nos interesa hacer las cosas bien", declaró el parlamentario, argumentando que "después del bochorno, del ridículo que hicieron los dirigentes del PS, que llegaron a un acuerdo con el FA y PC, optaron por irse en esa alianza y después le dan un portazo en la cara y venir de nuevo a pedirle a la DC que se presente para inscribir unas primarias, nos pareció que era realmente fuera de todo lugar".

"Nos pareció que era un poquito frívolo", remarcó, agregando que "la Junta Nacional del partido, con toda razón, dijo no, no estamos para la chacota, vamos a continuar en el camino que está diseñando la junta, de hacer un trabajo serio, responsable, con tiempo, de convocar a todas las fuerzas progresistas".

