El senador Iván Moreira (UDI) se transformó en tendencia en redes sociales, donde provocó críticas y muchos comentarios por su aparición en "Bienvenidos". En el matinal habló sobre el coronavirus y dijo: "Quizás es políticamente incorrecto (pero) creo que, desde el punto de vista cristiano, lo que está pasando es un castigo de Dios. La maldad y oscuridad se han instalado en el mundo”. En ese sentido, el parlamentario evangélico explicó que ve "maldad" y "perversión" en el planeta: "Cuando tú ves guerras, aborto e identidad de género, para mí es retroceder". La instancia provocó algunas risas de Tonka Tomicic y el panel, pero Moreira se defendió: "Se lo toman a la broma, pero yo sé que he pecado, he hecho cosas malas y he pedido perdón". En el programa también protagonizó un tenso momento con el Pastor Pablo Zepeda, con críticas cruzadas por sus visiones de la iglesia evangélica.

