Apruebo Dignidad y Republicanos criticaron "cuoteo" del Consejo Directivo del Servel

Tanto Apruebo Dignidad, en la izquierda, como el Partido Republicano de Chile, en la derecha, cuestionaron lo que consideran un "cuoteo" en la integración del Consejo Directivo del Servicio Electoral, todo enmarcado en el bullado rechazo que éste dio a 96 y 90 candidaturas parlamentarias, respectivamente, de cada bloque.

Los partidos de Apruebo Dignidad se reunieron hoy con el director nacional del Servel, Raúl García, encuentro que las tiendas dicen que no fue demasiado fructífera.

El pacto busca que se les responda un recurso reposición que apunta a una salida administrativa a las 96 candidaturas que le fueron rechazadas, pero se asume que lo más probable es que el organismo mantenga la postura y sea el Tricel el que deba zanjar luego. Abogados de la coalición evalúan alternativas, incluida una ley corta para subsanar el problema, aunque el abanderado presidencial, Gabriel Boric, se ha dicho contrario a esa opción.

Con todo, Boric criticó las declaraciones que ha hecho el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle (UDI), entre ellas un que formuló el domingo en televisión, donde expuso que su opinión es que los partidos "quisieron hacer arreglos de última hora y, en el fondo, cuando las cosas se hacen a última hora, los pilló el plazo".

Pese a ello, "nosotros presentamos nuestras candidaturas parlamentarias en tiempo y forma y espero que eso se resuelva dentro de los próximos días", aseguró Boric.

Además, reprochó, "yo respeto mucho la institucionalidad del Servel, pero al actual presidente, puesto por la UDI, y en esta lógica de cuoteo binominal que todavía tienen algunos servicios públicos, no le corresponde emitir juicios de valor respecto las actividades que realizan los partidos".

El candidato presidencial sostuvo que "el Servel tiene como responsabilidad buscar que, garantizando que se cumpla la ley, todos los chilenos puedan votar por las diferentes alternativas democráticas.

Aparte de candidaturas rechazadas porque no fueron ratificadas por todos los partidos del bloque, Revolución Democrática y el Partido Comunista también vieron negativas en listas senatoriales por no cumplir la cuota de género: hoy vence el plazo de cuatro días para corregir, lo que ambas tiendas ya hicieron, quedando ahora a la espera de que el Servel publique la resolución de aceptación o rechazo.

REPUBLICANOS ARREMETE CONTRA TAGLE Y JOIGNANT

El Frente Social Cristiano, de Republicano con el Partido Conservador Cristiano, sufrieron la caída de 90 nombres, y su abanderado presidencial, José Antonio Kast, señaló a las figuras de Tagle y el consejero Alfredo Joignant (PS).

Mismo planteamiento que hizo hoy el ex diputado Rojo Edwards, candidato de Republicanos a senador, conjeturando que "el señor Joignant es del Partido Socialista, y qué mejor para él que no estén los candidatos de Apruebo Dignidad; el señor Tagle es de la UDI, qué mejor para los candidatos de la UDI que no estén los del Partido Republicano".

En ese contexto, "hay que tener mucho ojo, porque el Consejo del Servel es un organismo cuoteado, entonces cuando sus decisiones favorecen a uno y en contra de otros, y oh, sorpresa, son sus potenciales competidores, uno tiene el derecho por lo menos a tener dudas, y por eso es tan importante que nos entreguen ojalá lo antes posibleel acta", emplazó.