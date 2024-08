Campaña electoral: Partidos del oficialismo más la DC hicieron actos por separado

Este miércoles inició oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre próximo, y pese a que tienen una lista única de alcaldes, los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana hicieron actos por separado.

Esta mañana, el Partido Socialista (PS) realizó en su sede el lanzamiento de la campaña con los candidatos a gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales, con el eslogan "vota socialista, voto seguro".

"Estamos contentos de haber tenido un ejercicio de unidad, muy distinto a lo que hizo la derecha. Nosotros tenemos candidaturas únicas a lo largo del país en materia de alcaldes y alcaldesas. Son una persona y una propuesta programática", señaló la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Hoy lanzamos nuestra campaña junto a decenas de candidatos y candidatas. A partir de hoy le decimos a todo el país que votar socialista es votar seguro ✊🏻 pic.twitter.com/G1LxbfVH0Y — Partido Socialista de Chile (@PSChile) August 28, 2024

Sin embargo, los roces permanecen en las candidaturas a alcaldes de algunas comunas, como lo es Puente Alto. El aspirante socialista Luis Escanilla acusó al Partido Comunista (PC) de apoyar a otro candidato, el independiente Matías Toledo.

"Un sector del PC, a nivel comunal, está en la otra candidatura, pero esto lo tiene que responder Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y él firmó un acuerdo y ese acuerdo espero que se cumpla también en la comuna de Puente Alto", fustigó Escanilla.

Por su parte, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) también realizó una actividad de lanzamiento de campaña en la comuna de Santiago, en la que participó su candidata a la Gobernación Regional Metropolitana Nathalie Joignant.

Tal como lo hizo esta mañana en El Primer Café de Cooperativa, la presidenta de la colectividad, Flavia Torrealba, reiteró sus críticas al oficialismo por no apoyar a su candidato -y único de la centroizquierda- para la Gobernación Regional del Biobío, Alejandro Navarro.

"La unión va a ser la fuerza, pero si uno se ha sentado a negociar, a conversar con la del bandido y se sentaron a conversar para conseguir posiciones para sus partidos, pero no pretenden cumplir compromisos con otros, eso no es honesto. Y cuando le estamos pidiendo a la gente que confíe en los políticos, tenemos que ser los primeros que damos testimonio de cumplir nuestra palabra empeñada", declaró Torrealba.

"Ese es nuestro alegato, no el apoyo de uno u otro porque creemos que es un impacto menor el que tiene, ya que Navarro no depende de si alguien desde la oficialidad lo apoya o no lo apoya", añadió.