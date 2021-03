Diputados RN recurrieron al Servel por franja que habla de la muerte de Piñera

Los diputados de Renovación Nacional Karin Luck y Sebastián Torrealba oficiaron al Servicio Electoral y al Consejo Nacional de Televisión para pedir la remoción de un spot de la Lista del Pueblo de la franja electoral constituyente, exhibido el mediodía del sábado.

En este aparece el actor Alberto Herrera hablando por celular consigo mismo y festinando con el fallecimiento ficticio del Presidente Sebastián Piñera, quien en la pieza audiovisual habría muerto de un infarto al enterarse del triunfo del pacto en las elecciones de abril.

Torrealba cumplió así con lo anunciado este domingo, a pesar de que los integrantes de la Lista del Pueblo señalan que no tienen contemplado volver a mostrarla.

"¿Ellos quieren que finalmente el Presidente se muera? ¿Ellos quieren celebrar la muerte del Presidente? Yo creo que nadie puede hacerse el loco con este tipo de acciones", reflexionó el jefe de bancada de RN, y llamó a "ser muy duros con cualquier tipo de llamado a la violencia".

"Ambas instituciones no pueden mirar para el costado. Y si dicen que no tienen las atribuciones, yo las llamo a que nos juntemos y que construyamos un proyecto de ley. En otros países está severamente castigada la incitación al odio y a la violencia", añadió el diputado.

Si bien desde el Servel apuntaron -informalmente- que la franja no es algo que les corresponda a ellos, sino más bien al CNTV, la presidenta de aquel organismo, Carolina Cuevas, señaló que ni los canales que emiten la franja ni el Consejo tienen injerencia en los contenidos de esta.

El documento entregado ante ambos órganos pide, además de un pronunciamiento formal y que esa pieza no vuelva a ser exhibida, que se investigue si infringen las normas relativas a la propaganda electoral.

ACTOR DEFIENDE "SENTIDO DEL HUMOR" DE LA CAMPAÑA

El actor Daniel Muñoz también apareció en la franja del sábado, aunque con un texto diferente: "Me pidieron una ayuda bien puntual por un texto a decir, fui y grabé con los chiquillos. No vi la campaña completa, solo el trocito donde aparecíamos los tres".

"Yo conozco a este chico, hemos tenido harta comunicación, me invitó a participar de esta campaña. Su sentido del humor y su crítica ácida le ha traído hartos problemas, pero es su estilo. No me molesta lo que él dice o lo que hace; me gusta la forma directa en la que dice las cosas. Siento que hace falta algo así", comentó.

Respecto a las acusaciones del oficialismo, a juicio de Muñoz, "tendríamos argumentos de sobra como para también echar en cara al otro bando por actitudes violentas, agresivas, provocadoras".