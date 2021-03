Polémica por franja electoral que habla de la muerte de Piñera

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba, anunció que acudirá hasta el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para pedir que se remueva de la franja electoral constituyente un spot de la Lista del Pueblo.

En la pieza audiovisual el actor Alberto Herrera, conocido por sus videos en redes sociales opinando de diversos temas y su paso por la serie BKN, habla por teléfono y se cuenta a sí mismo que murió Piñera. Explica que no lo mató nadie y que falleció producto de un infarto al enterarse que salieron electos los candidatos de dicho movimiento.

"No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la Lista del Pueblo, únete a la resistencia", remata el video.

Para Torrealba "es simplemente inaceptable. Es una incitación al odio que no vamos a aceptar y, por lo tanto, vamos a ir al Consejo Nacional de Televisión para que esa franja no sea presentada durante el proceso constituyente. Hoy día lo que necesitamos es acuerdo y diálogo, y menos violencia".

"Esa franja, ese discurso, lo que hace es incitar a la violencia e ir en contra de la democracia y simplemente no lo vamos a aceptar", dijo el diputado.

"No hay amenaza"

Desde la Lista del Pueblo, en tanto, respondió la candidata de la lista por el distrito 9, Gloria Pinto, quien aseguró que no existe amenaza alguna y cuestionó la crítica del diputado.

"No hay amenaza en este video, en esta franja. Yo le pregunto al señor Torrealba qué pretenden, qué pretenden. No les da vergüenza defender a un Gobierno, defender a Piñera, que han puesto las armas sobre nuestro pueblo, contra nuestro pueblo, y que toman medidas contra estas situaciones y desconocen la violación sistemática de los Derechos Humanos que existe en Chile", dijo la postulante a constituyente.

"Está demás decir que me siento orgullosa hoy día de pertenecer a la Lista del Pueblo y que no tenemos nada de qué arrepentirnos", añadió Pinto.

Si bien la franja se exhibió durante este sábado en televisión, ya circulaba en redes sociales con antelación.