Frente Amplio se niega a dejar la carrera por la gobernación metropolitana para apoyar a Orrego

Si bien los llamados desde Unidad Constituyente a sumar fuerzas en la oposición se multiplican, en el Frente Amplio ya aseguran que es "ingenuo" pensar que van a abandonar la carrera por la gobernación de la Región Metropolitana para respaldar a Claudio Orrego (DC), quien aspira a llegar al cargo representando a la ex Concertación.

"Esto no se trata solo entre Frente Amplio y Unidad Constituyente; los desafíos que tenemos hoy día son con la gente, y esa es la primera disposición que tenemos", planteó su par de Comunes, Karina Oliva, asegurando que "esa voluntad no se acaba ni empieza exclusivamente con nosotras, sino que depende también de otros en que no quieran cerrarle la puerta y ponerle frontera a la gente para participar".

"Le respondí a Claudio Orrego, a quien también felicito por su triunfo: esa es una mirada muy antojadiza o incluso podríamos decirlo ingenua, básicamente porque no queremos convocar solo a los partidos que participaron en las primarias", añadió.

Por otro lado, si bien el candidato de Unidad Constituyente manifestó en El Diario de Cooperativa que está por lograr mayor unidad en el sector, reconoció que "nadie está obligado a lo imposible".

El DC se reunirá con la directiva de su partido para analizar los resultados de este domingo y trazar el camino a seguir de cara a las elecciones de abril próximo.

Baja votación por Depolo inquieta a RD

Otro de los temas que es parte del debate en el bloque opositor hoy lunes es el mal desempeño del precandidato de Revolución Democrática para la misma gobernación, Sebastián Depolo, que se produjo a pesar de que el partido es el más grande de este pacto.

La timonel del conglomerado, Catalina Pérez, se hizo cargo del resultado, sosteniendo que "hay que hacer autocríticas y evaluaciones importantes: mirar la votación por cada una de las comunas y distritos".

"Claramente la imposición o el trabajo en el distrito 10 hoy día no es suficiente para disputar un gobierno regional, y ahí creo que Revolución Democrática tiene tremendos desafíos de profundización de su trabajo territorial", reconoció la diputada, insistiendo que "esa reflexión hay que hacerla: cómo estamos conectando con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, cómo estamos siendo capaces de convocar a votar".

En tanto, su correligionario Pablo Vidal también ve con preocupación la gran diferencia de sufragios que hubo desde la Unidad Constituyente (84 mil votos) al Frente Amplio (más de 34 mil votos) en la región, en donde los primeros casi triplicaron a los segundos.