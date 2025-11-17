Hasta la madrugada se contaban los votos en la elección de diputados

Junto con la primera vuelta presidencial, se eligió este domingo a la mitad del Senado y la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por tratarse de una elección con muchas menos diferencias de votos entre los candidatos, hasta la madrugada se seguían calculando quiénes serían los integrantes de la Cámara Baja, a través del sistema D'Hondt, que complejiza la designación de los escaños.

Según lo que se proyectaba al cierre de esta edición los electos serían los siguientes:

Región de Arica y Parinacota

Distrito 1 (3 diputados)

Luis Malla (PL)

Jorge Díaz (PDC)

Stephanie Jeldrez (P.Rep)

Región de Tarapacá

Distrito 2 (3 diputados)

Carlos Carvajal (independiente – PPD)

Ximena Naranjo (independiente – UDI)

Jorge Muñoz (P.Rep)

Región de Antofagasta

Distrito 3 (5 diputados)

Sebastián Videla (independiente – PL)

Jaime Araya (independiente – PPD)

Fabián Ossandón (PDG)

José Miguel Castro (RN)

Adriana Jiménez (PNL)

Región de Atacama

Distrito 4 (5 diputados)

Jaime Mulet (FRVS)

Juan Santana (PS)

Paula Olmos (PDG)

Maximiliano Barrionuevo (RN)

Ignacio Urcullu (P.Rep)

Región de Coquimbo

Distrito 5 (7 diputados)

Daniel Manouchehri (PS)

Nathalie Castillo (PC)

Carolina Tello (FA)

Eileen Urqueta (PDG)

Marco Sulantay (UDI)

Verónica Pizarro (P.Rep)

Erich Grohs (PNL)

Región de Valparaíso

Distrito 6 (8 diputados)

Nelson Venegas (PS)

Francisca Bello (FA)

Sofía Cortés (PC)

Javier Olivares (PDG)

Luis Pardo (RN)

Chiara Barchiesi (P.Rep)

Benjamín Lorca (P.Rep)

Un cupo por definirse

Distrito 7 (8 diputados)

Jaime Bassa (FA)

Luis Cuello (PC)

Tomás de Rementería (PS)

Juan Valenzuela (PDG)

Hotuiti Teao (independiente – UDI)

Andrés Celis (RN)

Luis Sánchez (P.Rep)

Sebastián Zamora (independiente – P.Rep)

Región Metropolitana

Distrito 8 (8 diputados)

Gustavo Gatica (independiente – PC)

Marcos Barraza (PC)

Tatiana Urrutia (FA)

Cristián Contreras (PDG)

Rosa Oyarce (RN)

Agustín Romero (P.Rep)

Enrique Bassaletti (independiente – P.Rep)

Un cupo por definirse

Distrito 9 (7 diputados)

Carlos Cuadrado (PPD)

Boris Barrera (PC)

Tamara Ramírez (PDG)

Guillermo Ramírez (UDI)

José Meza (P.Rep)

Javiera Rodríguez (P.Rep)

Un cupo por definirse

Distrito 10 (8 diputados)

Gonzalo Winter (FA)

Emilia Schneider (FA)

Irací Hassler (PC)

Jorge Alessandri (UDI)

Francisco Orrego (RN)

José Antonio Kast (P.Rep)

Hans Marowski (PNL)

Un cupo por definirse

Distrito 11 (6 diputados)

Constanza Schönhaut (FA)

Diego Schapler (RN)

Constanza Hube (UDI)

Francisco Undurraga (Evópoli)

Catalina del Real (P.Rep)

Cristián Araya (P.Rep)

Distrito 12 (7 diputados)

Ana María Gazmuri (AH)

Daniela Serrano (PC)

Pamela Jiles (PDG)

Ximena Ossandón (RN)

Álvaro Carter (P.Rep)

Macarena Santelices (P.Rep)

Distito 13 (5 diputados)

Gael Yeomans (FA)

Lorena Pizarro (PC)

Eduardo Durán (RN)

Felipe Ross (P.Rep)

Valentina Becerra (P.Rep)

Distrito 14 (6 diputados)

Ignacio Achurra (FA)

Marisela Santibáñez (independiente – PC)

Raúl Leiva (PS)

Jaime Coloma (UDI)

Juan Irarrázaval (P.Rep)

Diego Vergara (P.Rep)

Región de O'Higgins

Distrito 15 (5 diputados)

Raúl Soto (PPD)

Fernando Zamorano (PPD)

Natalia Romero (independiente – UDI)

Fernando Ugarte (P.Rep)

Un cupo por definirse

Distrito 16 (4 diputados)

Felix Bugueño (FA)

Ricardo Neumann (UDI)

Sebastián Cristoffanini (P.Rep)

Un cupo por definirse

Región del Maule

Distrito 17 (7 diputados)

Priscilla Castillo (PDC)

Javier Muñoz (independiente – PDC)

Roberto Celedón (FA)

Jorge Guzmán (Evópoli)

Benjamín Moreno (P.Rep.)

Bernardo Fontaine (independiente – P.Rep)

Un cupo por definirse

Distrito 18 (4 diputados)

Consuelo Veloso (independiente – PR)

Rodrigo Ramírez (independiente – RN)

Cristián Menchaca (independiente – P.Rep)

Un cupo por definirse

Región de Ñuble

Distrito 19 (5 diputados)

Felipe Camaño (independiente – PDC)

Cristóbal Martínez (UDI)

Carlos Chandía (RN)

Sara Concha (PSC)

Un cupo por definirse

Región del Biobío

Distrito 20 (8 diputados)

Álvaro Ortiz (PDC)

María Candelaria Acevedo (PC)

Patricio Briones (PDG)

Marlene Pérez (independiente – UDI)

Francesca Muñoz (PSC)

Paz Charpentier (P.Rep)

Dos cupos por definirse

Distrito 21 (5 diputados)

Adolfo Millabur (independiente – FA)

Flor Weisse (UDI)

Joanna Pérez (Demócratas)

Cristóbal Urruticoechea (PNL)

Un cupo por definirse

Región de La Araucanía

Distrito 22 (4 diputados)

Andrea Parra (PPD)

Eduardo Cretton (UDI)

Juan Carlos Beltrán (RN)

Gloria Naveillán (PNL)

Distrito 23 (7 diputados)

José Montalva (independiente – PPD)

Coca Ñanco (FA)

Tomás Kast (Evópoli)

René García (RN)

Stephan Schubert (P.Rep)

Cristián Neira (P.Rep)

Un cupo por definirse

Región de Los Ríos

Distrito 24 (5 diputados)

Marcos Ilabaca (PS)

Matías Fernández (FA)

Omar Sabat (independiente – UDI)

Leandro Kunstmann (P.Rep)

Un cupo por definirse

Región de Los Lagos

Distrito 25 (4 diputados)

Héctor Barría (PDC)

Emilia Nuyado (PS)

Danuel Lilayu (UDI)

Paulina Muñoz (PNL)

Distrito 26 (5 diputados)

Alejandro Bernales (PL)

Héctor Ulloa (independiente – PPD)

Mauro González (RN)

Claudia Reyes (P.Rep)

Un cupo por definirse

Región de Aysén

Distrito 27 (3 diputados)

René Alinco (independiente – FRVS)

Andrea Macías (PS)

Alejandra Valdebenito (UDI)

Región de Magallanes

Distrito 28 (3 diputados)