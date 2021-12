Hutt y problemas de transporte: La solución sería la ley que asigna locales de votación cerca de domicilios

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, compareció este martes ante la comisión temática de la Cámara de Diputadas y Diputados tras los cuestionamientos a su gestión por la baja frecuencia de micros y disponibilidad de éstas el domingo, sobre todo en Santiago, lo que dificultó la movilización de los electores en la segunda vuelta presidencial.

En la instancia, legisladores le plantearon la creación de un protocolo para eventos como las elecciones masivas.

Ante ello, "recojo completamente la sugerencia de hacer un protocolo, más aun, basado en lo que pasó en esta oportunidad", valoró, "pero -subrayó- creo que implementar la ley que obliga y que dispone que uno tenga el local de votación cerca de la casa y que pueda ir a pie a votar, sería la solución más importante".

La norma fue despachada del Congreso en agosto, tras lo cual ingresó al Tribunal Constitucional para el control respectivo. Por eso, el Servicio Electoral descartó que estuvieran los plazos necesarios para alcanzar a aplicarla durante los mega comicios del 21 de noviembre y el balotaje del último domingo.

"Eso resolvería muy sustantivamente la carga de personas en el sistema de transporte público. Está publicada la ley y aquí lo que falta es implementarla. Eso habría evitado gran parte de los problemas que vimos", sostuvo Hutt, según recoge La Tercera.

⭕️Ministra @GloriaHutt expone en la Comisión de Transportes sobre la situación del transporte público durante la segunda vuelta presidencial.



📺 https://t.co/PJvRjfbB7w

📲 https://t.co/greN3ao9kl pic.twitter.com/C5qAdvTsl1 — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 21, 2021

MAYOR PARTICIPACIÓN, MÁS CONGESTIÓN Y MENOS CONDUCTORES

Al hablar de los problemas del domingo, la ministra apuntó al aumento de votantes, ya que la participación pasó del 47,33% del padrón en la primera vuelta al 55,64% en la segunda a nivel nacional, la mayor desde que se instauró el voto voluntario en 2012.

Por otra parte, expuso que, según información de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la congestión vehicular creció en 41% -entre las 9:00 y 10:00 horas- respecto al 21 de noviembre.

Igualmente aludió a la "escasez de conductores", asegurando que "puede que se haya dimensionado y que estén los buses, pero si no hay conductores -no solo porque no haya disponibles, sino que porque además hay una legislación laboral que impide que las personas trabajen más de dos domingos en el mes- eso restringe la cantidad de personas con las que puede contar el sistema".

"Yo soy la primera en estar disponible para cualquier crítica que tengamos que hacer. Me parece que si falla el sistema de transporte, tenemos que saber exactamente por qué falló y encontrar las cosas que no se hicieron o que se pudieron hacerse mejor", recalcó, a la vez que explicó "hay cosas que se pueden prever y otras que no: uno puede inyectar buses en tramos intermedios en caso de que se demore el bus que no alcanza a pasar, pero cuando está tan congestionada la calle ese bus tampoco puede pasar".