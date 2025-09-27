ME-O arremete contra Jara por demora de su programa: "Es la gota que rebalsó el vaso"

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), criticó la demora de la entrega del programa de Gobierno de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, calificando el hecho como "la gota que rebalsó el vaso" dentro de su campaña.

Este sábado, el abanderado realizó una actividad en la que dio a conocer sus lineamientos en materia deportiva y presentó como vocero temático a Eduardo Arancibia, exjugador de fútbol de la Universidad de Chile, señalando que "sería un honor" su incorporación como ministro del Deporte en su eventual Gabinete.

En ese contexto, ME-O se refirió a la situación interna de la campaña de Jeannette Jara: "Yo hice un compromiso de no polemizar, pero voy a recoger el guante. De algún modo, no lo tomen mal y pido perdón si cae mal, pero es un poco la gota que rebalsa el vaso", manifestó.

"Uno no puede presentarse a este gran momento, que es una elección presidencial, sin programa de Gobierno. No sé cómo decirlo porque no quiero caer mal, ¿cómo lo digo bien? A ver: no se puede ir a una elección presidencial sin programa de Gobierno", reiteró el candidato.

El exdiputado afirmó que la situación dentro de la campaña de Jara "es un poco el exceso ya, porque es sin equipos, con partidos que te contradicen y sin programa de Gobierno".

"Uno tiene que llegar puntual a la cita democrática, y llegar puntual significa cumplir con la ley, un partido, las firmas y una idea de país, hacia dónde. Entonces creo que sí, que es un poco la gota que rebalsa el vaso", aseveró.

Respecto a sus compromisos en materia deportiva, ME-O enfatizó que busca reducir la obesidad en el país; duplicar el presupuesto en Deporte para mejorar la infraestructura pública y apoyar a los clubes de barrio; y reponer la obligatoriedad de las clases de educación física hasta cuarto medio.

Se espera que el candidato independiente también presente, durante esta jornada, sus propuestas sobre protección y derechos de los animales.

DC espera que la demora "se corrija pronto"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe de la bancada de diputados DC, Héctor Barría, se refirió a los roces que han existido al interior del Partido Comunista y también a la demora de la presentación del programa de Gobierno de Jeannette Jara.

El legislador ve "con bastante preocupación (los roces dentro del PC), pero para ser justos, no con todo el PC, sino con ese sector tal vez un poco más longevo, más clásico del PC", pero matizó en que "hoy día vemos a Jeannette Jara que se está transformando en la candidata de la coalición, porque algunos pretenden que sea la candidata del Comité Central del Partido Comunista".

"Jeannette Jara ganó la primaria del oficialismo y luego nosotros, la DC, también nos sumamos a su campaña, donde tenemos algún reparo es que debemos dar a conocer cuanto antes el programa definitivo", indicó el parlamentario.

"Por lo tanto, esperemos que eso se corrija y pronto tengamos programa porque la gente en la calle, en la feria, nos pregunta qué piensa nuestra candidata y nuestra propuesta de Gobierno", concluyó.