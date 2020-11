Orrego propuso unir primarias en la oposición: "Para qué arriesgarnos"

El precandidato a gobernador por la Región Metropolitana de la Democracia Cristiana (DC), Claudio Orrego, propuso juntar las primarias de Unidad Constituyente y Frente Amplio ya que "si de verdad tenemos vocación de unidad y tenemos vocación de transformación de nuestras regiones y nuestras ciudades, para qué arriesgarnos".

El ex intendente metropolitano y actual precandidato a gobernador participó en una actividad con el ex candidato presidencial Marco Enriquez-Ominami (PRO), donde realizó una propuesta de unir las primarias, hecho que anteriormente no se logró acuerdo por parte de la oposición.

Con @marcoporchile hemos tenido diferencias, pero hoy compartimos una visión comun de justicia territorial, de Ciudad justa, digna y humana. Por eso proponemos un "Auge" de la Ciudad y un nuevo pacto urbano. Mi llamado es a trabajar juntos #PorUnGranSantiago #OrregoGobernador pic.twitter.com/eytWXurtm8 — Claudio Orrego L. (@Orrego) November 1, 2020

"Ojalá hubiera sido una sola primaria, son dos primarias paralelas, pero ese mismo días vamos a estar midiéndonos todos. En consecuencia, la persona que saque más votos, que concite a la unidad de todos los demás, yo me voy a someter a ese veredicto, pero voy a competir con mucho entusiasmo para ser esa primera mayoría", aseguró.

Y explicó que "el sistema electoral debiera llamar a la unidad antes de la primera vuelta porque el umbral es muy bajo, no es 50 por ciento, es 40 por ciento, y en muchas regiones de Chile la derecha en primera vuelta puede tener el 40 por ciento",

"Entonces, si de verdad tenemos vocación de unidad y tenemos vocación de transformación de nuestras regiones y nuestras ciudades, para qué arriesgarnos, ese es el llamado", dijo.

Sin embargo, concluyó que "a nadie se le puede forzar a lo que no quiere".