Ossandón hizo un llamado a la "paz social y democracia"

En un momento de alta efervescencia política, marcado por las campañas electorales, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a resguardar la democracia y la paz social.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la ceremonia "Fraternitas de la República", organizada por la Gran Logia de Chile, un evento que contó con la participación de diversas autoridades.

"Chile es un país mucho mejor de lo que parece. Y lo importante es entender que lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia y cuidar la convivencia entre todos", analizó el legislador.

En alusión directa al periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, enfatizó que quienes buscan ingresar a la política deben comprender una premisa esencial: "sin paz social no hay economía, sin paz social no hay nada".

Ossandón argumentó que "la paz social se hace conversando, se hace cediendo, se hace con generosidad, se hace con humildad", afirmó Ossandón, añadiendo que no se trata de negar los principios propios, sino de defenderlos "con fuerza, pero con respeto".

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de intenso debate político y también de controversias, como la generada por la proliferación de bots en redes sociales, que difunden mensajes atacando a diversos candidatos presidenciales.