Tohá reapareció en encuentro del Partido Liberal y llamó a la unidad progresista

La excandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) participó este fin de semana de un encuentro sobre desafíos de la participación femenina en política, instancia en la que pudo reunirse con candidatas al Congreso.

La actividad, convocada por el Partido Liberal, se desarrolló en el Hotel San Francisco (Santiago centro) y contó con las candidatas parlamentarias Viviana Delgado (reelección por el distrito 8), Marcela Hevia Cubillos (11), Josefa Balmaceda (19), Carolina Martínez (20), Nataly Oyarzo (25) y Mónica Valencia (senatorial por Valparaíso).

Con el objetivo de buscar fortalecer la voz de las mujeres en el ámbito público, la instancia logró tener la participación de Tohá, quien había mantenido un bajo perfil público tras su derrota en la primaria del 29 de junio frente a Jeannette Jara (Partido Comunista) , la actual abanderada oficialista.

La organización y coordinación de su asistencia recayó en Juan Carlos Urzúa, presidente de los liberales, y Nicole Troncoso, vicepresidenta de la Mujer.

Según consignó La Tercera, Tohá compartió ante las asistentes su experiencia como mujer en la arena política, ofreciendo consejos desde los diversos roles que ha desempeñado, incluyendo alcaldesa, ministra y candidata presidencial.

Partido Liberal destacó asistencia de Tohá

Además de su testimonio personal, la exministra lanzó una advertencia sobre el avance de la derecha e instó a defender los derechos conquistados en las últimas décadas. Enfatizó la necesidad de unirse detrás de Jara, reconociendo su liderazgo femenino en este momento crucial.

Al cierre del encuentro, se le obsequió a Tohá el libro "Libertad" de la excanciller alemana Ángela Merkel.

Troncoso afirmó que "este encuentro con Carolina Tohá fue muy significativo para las mujeres liberales. Poder escuchar de su experiencia y trayectoria nos inspira a seguir trabajando y abrir camino a más mujeres en espacios de decisión".

Fuentes dentro del partido indican que Urzúa fue clave para convencer a la exministra de sumarse la semana pasada. Se cree que la temprana adhesión del Partido Liberal a su candidatura presidencial, incluso antes que otros partidos de la coalición como el Radical, Socialista y la DC, influyó positivamente en su disposición a participar.

Comando Jara pide un rol más activo de Tohá en la campaña

La presencia de Tohá tomó por sorpresa a gran parte del oficialismo, en particular al comando de Jeannette Jara. Desde este último, se ha insistido en que la exalcaldesa de Santiago debería asumir un rol activo en la campaña presidencial.

De hecho, la propia Jara ha tomado la iniciativa de contactar a su antigua colega de gabinete y comité político. Su objetivo es que Tohá sirva como un puente importante para su campaña, facilitando un acercamiento efectivo al sector de centroizquierda moderado y consolidando una alianza más amplia.