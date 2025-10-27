Síguenos:
Tópicos: País | Política | Encuestas

Encuesta CEP: T. Vodanovic, Kast, Matthei y Jara son los políticos mejor evaluados

Más atrás viene el alcalde Mario Desbordes (RN), quien registró una importante alza en comparación con el sondeo previo.

Encuesta CEP: T. Vodanovic, Kast, Matthei y Jara son los políticos mejor evaluados
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, son los políticos mejor evaluados, de acuerdo a la última encuesta CEP, dada a conocer este lunes.

Vodanovic lidera la medición con un 39 por ciento de valoración positiva, seguido por Kast con un 38 y por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien tiene un 37 por ciento de apoyo.

A continuación en el listado aparece la candidata oficialista, Jeannette Jara, con un 32 por ciento, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), con 28 y el Presidente Gabriel Boric, también con 28.

En contraste, quienes aparecen peor evaluados son el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el timonel de RN, Rodrigo Galilea.

Las + leídas
