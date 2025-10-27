Encuesta CEP: T. Vodanovic, Kast, Matthei y Jara son los políticos mejor evaluados
Más atrás viene el alcalde Mario Desbordes (RN), quien registró una importante alza en comparación con el sondeo previo.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, son los políticos mejor evaluados, de acuerdo a la última encuesta CEP, dada a conocer este lunes.
Vodanovic lidera la medición con un 39 por ciento de valoración positiva, seguido por Kast con un 38 y por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien tiene un 37 por ciento de apoyo.
A continuación en el listado aparece la candidata oficialista, Jeannette Jara, con un 32 por ciento, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), con 28 y el Presidente Gabriel Boric, también con 28.
En contraste, quienes aparecen peor evaluados son el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el timonel de RN, Rodrigo Galilea.
