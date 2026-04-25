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Tópicos: País | Política | Evopoli

Evópoli seguirá constituido como partido: Tricel revirtió su disolución

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El máximo tribunal eleccionario ratificó que la tienda cumple con uno de los requisitos: tener cuatro parlamentarios en ejercicio representantes de dos regiones distintas.

Evópoli seguirá constituido como partido: Tricel revirtió su disolución
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La decisión del Tricel arroja una luz de esperanza para el partido opositor Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que correría la misma suerte.

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Evópoli podrá seguir constituido como partido político luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revirtiera su disolución, dictada por la nueva ley de partidos políticos.

La normativa establece que una tienda se extinguirá cuando no cumpla con tener, al menos, cuatro parlamentarios en ejercicio representantes de dos regiones distintas; o cuando no alcance el umbral mínimo de obtener el 5% de votos válidamente emitidos en las elecciones de diputados.

Sin embargo, de acuerdo con Emol, el Tricel ratificó que Evópoli sí cumple con el primer requisito, pues cuenta con dos senadores que triunfaron en los comicios de 2021, Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke; mientras que en la elección de 2025 sumó a los diputados Tomás Kast y Jorge Guzmán.

"Considerando que en las elecciones parlamentarias de dos mil veinticinco el partido político 'Evolución Política' o 'Evópoli' logró la elección de dos diputados y que, además, cuenta con dos senadores en ejercicio, electos en el proceso de dos mil veintiuno, significa que cumple con el segundo de los factores de representación popular", indicó el fallo del máximo tribunal eleccionario.

"En efecto, no es posible excluir del cómputo respectivo a los dos senadores en ejercicio, primero, porque la ley no lo ha dispuesto expresamente; enseguida, porque por disposición constitucional no han podido participar en esa última elección; y, finalmente, porque de un modo diverso se estaría contrariando la finalidad o las razones subyacentes de la norma que no son otras que privilegiar la representación popular a la par de fortalecer la estabilidad de los partidos políticos como órganos intermedios esenciales para el funcionamiento del sistema democrático", agrega la resolución.

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