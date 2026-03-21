Boric participó en congreso del Frente Amplio: autoevaluación y definición del rol opositor

El expresidente Gabriel Boric participó este sábado en el primer congreso ideológico del Frente Amplio, realizado en la Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, en la comuna de Estación Central.

La actividad contó con la presencia de militantes, dirigentes y exautoridades del bloque, como las exministras Antonia Orellana y Javiera Toro, además del exministro del Interior Álvaro Elizalde, del Partido Socialista de Chile.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la evaluación del gobierno encabezado por Boric, considerando hitos como el estallido social y el proceso de la Convención Constitucional de Chile, además de la definición del rol opositor del conglomerado frente a la administración del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó las primeras medidas del actual gobierno y aseguró que "estos primeros diez días de gobierno del Presidente Kast han superado las expectativas de lo que nosotros habíamos planteado como posible en esta primera etapa".

"Primero presenta un proyecto de emergencia que, si leemos su letra chica, lo que tiene de fondo es bajarle los impuestos a los superricos y cargarle todo en los hombros a la clase media con recortes sociales. Hay un peligro real de retroceder en la gratuidad", agregó.

Crédito: ATON.

El congreso se realiza además en medio del debate por los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a iniciar cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos superiores a un millón y medio de pesos mensuales.

Sobre este punto, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano de Chile, sostuvo que la medida busca "enmendar un tremendo daño que hizo el gobierno del Presidente Gabriel Boric que en cuatro años el gobierno no fue capaz de cumplir esa promesa".

En tanto, el diputado Héctor Barría, integrante de la Comisión de Educación y militante de la Democracia Cristiana, cuestionó el enfoque del Ejecutivo: "Estamos ante un gobierno implacable contra las familias de esfuerzo, los estudiantes y la clase media, exigentes para cubrir el CAE, pero bastante generosos con los altos salarios de los empresarios al buscar rebajar el impuesto corporativo".

Desde el Frente Amplio también se sumaron críticas a la solicitud de renuncia inmediata del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, en medio de la controversia por la investigación vinculada a la Universidad San Sebastián y los altos sueldos de la exministra Marcela Cubillos, caso que también ha involucrado al senador republicano Arturo Squella.