A la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, le indignó la actitud del diputado Florcita Alarcón el miércoles en el Congreso, cuando, en medio del debate previo a la votación de la reforma tributaria, comenzó a musicalizar, de modo improvisado, un extraño texto. "¿Viste al Florcita Motuda cantando?... Esto ya es una bolsa de gato", dijo Matthei, entrevista en el programa "Sin Dios ni Late", del canal Zona Latina. "Todos nos podemos equivocar, pero una cosa es equivocarse y otra es sentarse arriba del piano y además zapatear", reflexionó la ex candidata presidencial, a juicio de quien el legislador frenteamplista "se está riendo, está faltando a todo respeto por su dignidad, por su responsabilidad, por su cargo (…) Esos son los que están legislando sobre la reforma tributaria... Él me cae re bien a mí, es muy simpático, pero no debería ser diputado", sentenció.

