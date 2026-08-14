Frente Amplio define su nueva directiva en medio del debate por el legado y las autocríticas de Boric

Este fin de semana, el Frente Amplio (FA) celebra sus elecciones internas para definir a la nueva directiva nacional, al comité central y a las direcciones regionales y comunales de la colectividad.

El proceso está cruzado por la discusión sobre el rol opositor que debe asumir el partido frente a la actual Administración y el análisis sobre el legado del expresidente y fundador de la colectividad, Gabriel Boric (2022-2026): un debate reavivado tras las reflexiones y autocríticas expresadas por el otrora Mandatario a propósito de la publicación del libro "La Resaca", de Eugenio Tironi.

En el cierre de campaña, la actual timonel del FA, Constanza Martínez -quien busca la reelección con el respaldo de sectores ligados a figuras como el diputado Gonzalo Winter, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el exministro Giorgio Jackson-, respaldó los aprendizajes institucionales del Gobierno anterior y enfatizó la necesidad de fortalecer la organización interna.

"Somos un partido que en solo cinco años llegó a La Moneda y que ha tomado aprendizajes. Quizás el más grande de ellos es que no podemos de nuevo llegar sin fuerza política y social a esas instancias, y por eso no podemos simplemente echarnos a morir, sino al contrario, renovar esta esperanza en el trabajo colectivo y eso es lo que representa esta lista", afirmó la exdelegada metropolitana.

Sobre el exjefe de Estado, Martínez agregó que "cada mes que pasa, la figura del Presidente Boric crece porque se nota que su disposición democrática, de derechos y de fraternidad era algo genuino. En eso también estoy muy orgullosa de que nuestro partido produjo reflexiones, análisis, aprendizajes en tiempo real".

Planteamiento de Yeomans

Por su parte, la diputada Gael Yeomans encabeza la lista alternativa -apoyada por sectores afines a la exministra Antonia Orellana y al senador Diego Ibáñez- planteando un cambio de timón en la conducción del partido.

Su candidatura postula la necesidad de asumir un rol de oposición más incisivo frente a las reformas promovidas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y articular un trabajo coordinado con las organizaciones sociales.

"El liderazgo del Presidente Boric es un liderazgo autocrítico. Yo creo que la autocrítica le hace bien a la política y, en ese sentido, también desde el Frente Amplio lo hemos asumido así, no solo respecto al Gobierno, sino al rol que debemos asumir hoy por hoy como Frente Amplio. Nuestra lista también se para de ese diagnóstico", sostuvo Yeomans.

"Lo importante de aquí en más es que nosotros, para poder consolidar los cambios en Chile, sabemos que la fuerza no solamente se traduce en tener cargos dentro de la institucionalidad, sino también en tener una fuerza social viva que permita impulsarlos", enfatizó la parlamentaria.

El proceso eleccionario del Frente Amplio se realiza mediante votación electrónica y contempla un universo de cerca de 60.000 militantes habilitados para sufragar, con el desafío interno de elevar los niveles de participación registrados en comicios anteriores.