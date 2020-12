Pierde a otro diputado: Patricio Rosas renunció al Frente Amplio

El diputado Patricio Rosas, ex militante socialista, renunció este jueves al Movimiento Unir y, por ende, al Frente Amplio, en rechazo a los acercamiento del bloque con el Partido Comunista.

Esta mañana el diputado Giorgio Jackson (RD) explicitó su aproximación al PC mediante un desayuno con Irací Hassler, concejala y candidata comunista a la alcaldía de Santiago.

El Frente Amplio perdió un diputado más. Patricio Rosas del movimiento Unir renunció a sus filas @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) December 10, 2020

El fundador de Unir, el diputado Marcelo Díaz -también ex PS-, reaccionó a la salida de Rosas y apuntó que "es legítima, él toma su propio camino y me parece uno no debe complicarse con ese tipo de cosas".

"Él ha sido un tremendo aporte en Unir, y estoy seguro de que vamos a seguir trabajando juntos en muchos temas porque, por lo demás, el planteamiento de la búsqueda de la unidad ha sido también el planteamiento del Frente Amplio, pero no ha tenido acogida en otros actores", sostuvo.

Así las cosas, subrayó que "lo que está claro es que se configura lo que ya habíamos dicho, que la oposición es diversa y me parece que es sano que se transparente y sea nítido, para que la ciudadanía tenga muy claras las opciones que va a tener; estamos en un momento de reconfiguración y desde Unir ratfiicamos nuestra plena adhesión al Frente Amplio".

Rosas integraba hasta hoy el Comité de Iniciativa del Movimiento Unir, cuya adhesión al Frente Amplio fue confirmada a mediados de julio de este año.

Su salida se suma a las recientes de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo de Revolución Democrática, y del retiro del Partido Liberal, confirmado el fin de semana, con lo que el conglomerado perdió a otros dos diputados: Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales.

Anteriormente, ya habían renunciado otros cinco de los 20 diputados que logró el conglomerado en las elecciones de 2017, y que se instalaron en el Congreso en 2018.

Renato Garín salió en marzo de 2019 de RD, en noviembre de ese mismo año el Partido Ecologista Verde (con el diputado Félix González) abandonó el bloque y en diciembre hizo lo propio el Partido Humanista de Pamela Jiles, Florcita Alarcón y Tomás Hirsch; posteriormente, este último renunció al PH.